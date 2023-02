Die Termine für die Ausgabe der Ruethenfest-Kostüme stehen fest

Am Landsberger Ruethenfest im Juli nehmen rund 1000 Kinder teil. Der Verein gibt nun die Termine für die Kostümausgabe bekannt.

Dieses Jahr ist es endlich wieder so weit: Vom 19. bis 23. Juli findet in Landsberg das Ruethenfest statt. Bei dem alle vier Jahre auf die Beine gestellten Event stellen Kinder die Geschichte ihrer Stadt nach und lassen diese lebendig werden. Laut einer Pressemitteilung des Ruethenfestvereins laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: So werden etwa die vielen Kostüme hergerichtet und angepasst, für die inzwischen auch die Ausgabetermine feststehen.

Die Anmeldungsphase für das Ruethenfest ist inzwischen beendet, nach Angaben des Vereins machen in diesem Jahr mehr als 1000 Kinder mit. Nicht jeder wird sein Wunschkostüm bekommen können - besonders begehrt sind jene der Schweden oder Panduren. Zunächst sind am Dienstag, 14. März, jedoch die Gruppen "Ruethenbuben" und "Blumenwagen" bei der Ausgabe an der Reihe. Bis Anfang Mai folgen zahlreiche weitere Termine, die auf der Internetseite des Ruethenfests nachzusehen sind (https://www.ruethenfest.de/Teilnahme/#Kostümausgabetermine).

Das Ruethenfest in Landsberg wird auf fünf Tage reduziert

Die Kostümausgabe findet jeweils zwischen 15 und etwa 18 Uhr in der Geschäftsstelle in Landsberg (Saarburgstraße 12) statt. Der Eingang befindet sich auf der Nordseite des Gebäudes.

Der Ruethenfestverein, in dem sich viele Menschen ehrenamtlich engagieren, hat sich laut der Pressemitteilung dazu entschlossen, das Fest auf fünf Tage zu reduzieren, um sich voll auf die Kernaufgabe – das Fest der Kinder – konzentrieren zu können. Auch ein neues Plakatmotiv mit einem Bild des Landsberger Künstlers Hans Dietrich wurde gestaltet. (AZ)

