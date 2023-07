Ruethenfest in der Altstadt: Das müssen Anwohner wissen

Am Mittwochabend beginnt das Landsberger Ruethenfest. Müssen Altstadtbewohner dann bezahlen, wenn sie nach Hause wollen?

Es ist alle vier Jahre ein Thema zum Ruethenfest in Landsberg: Müssen Anwohnerinnen und Anwohnern der Altstadt ein Festzeichen erwerben, um an den Festtagen während der Veranstaltungen in ihre Wohnungen oder an ihren Arbeitsplatz zu gelangen? Unsere Redaktion hat beim Ruethenfestverein nachgefragt.

Immer wieder gibt es im Vorfeld des Ruethenfest vereinzelt Beschwerden von Altstadtbewohnern, dass sie Eintrittspreise für alle Tage zahlen müssen, nur weil sie im Stadtkern wohnen. Das Ruethenfest ist eine Veranstaltung im öffentlichen Raum, sagt Tobias Wohlfahrt, Vorsitzender des Ruethenfestvereins. Anwohnerinnen und Anwohner sowie in der Altstadt Beschäftigte lasse man natürlich passieren. Heuer erhalten Bewohner der Altstadt sowie Firmen und Geschäfte (auch für deren Mitarbeitende) das Festabzeichen zum halben Preis, wie Heike Neumeyer, die Geschäftsführerin des Ruethenfestvereins, auf Nachfrage unserer Redaktion sagt.

„Wir werden aber verstärkt kontrollieren, ob alle Zuschauer beim Ruethenfest auch ein Festabzeichen haben – vorrangig bei den Veranstaltungen auf dem Hauptplatz“, so Tobias Wohlfahrt. „Wir reden mit allen, die sagen, sie wollen nur in der Stadt essen gehen. Auch sie dürfen passieren. Aber Anwohner oder Arbeitnehmer zeigen uns ihren Ausweis oder eine Bestätigung, dass sie auch in der Innenstadt arbeiten.“ Dass die Kontrolle keine einfache Sache ist, sei bekannt. „Wir arbeiten alle ehrenamtlich und es wird immer schwieriger, solche Feste in einer Stadt zu veranstalten oder zu organisieren.“

Was kosten die Festabzeichen beim Ruethenfest in Landsberg?

Das Ruethenfest in Landsberg findet von Mittwoch bis Sonntag, 19. bis 23. Juli statt. Es ist eines der größten und bedeutendsten Kinderfeste im süddeutschen Raum. Höhepunkt sind die Festumzüge und Tänze am Samstag und Sonntag. Bei dem Kinderfest haben Mädchen und Buben bis einschließlich 15 Jahren freien Eintritt.

