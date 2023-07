Landsberg

06:00 Uhr

Ruethenfest: Bei der Falkenjagd spielen Hundeführer eine wichtige Rolle

Plus Das Fußvolk sollte mit den Tieren einst Hasen und Enten flott machen. Für das Ruethenfest wird im Englischen Garten geübt.

Von Dagmar Kübler

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute: die Hundeführer der Falkenjagdgruppe.

Ruethenfest in Landsberg – diese Bedeutung hatten Tiere einst

Im Mittelalter, also auch zur Zeit des bayerischen Regenten Herzog Ernst, waren Falkenjagden hoch geschätzt. Dabei ritten die Edlen auf ihren Pferden und trugen einen Falken, der eine Kappe über den Kopf hatte, auf dem Arm. Das Fußvolk lief mit den Hunden hinterher und hatte die Aufgabe, Hasen, Enten oder Fischreiher flott zu machen. Flog also ein Vogel auf oder lief ein Hase los, nahm der Jäger zu Pferd seinem Falken das Häubchen ab und warf ihn in die Luft.

