Ruethenfest: Landratsamt informiert über Änderungen im Busverkehr

Das Landsberger Ruethenfest hat Auswirkungen auf einige Buslinien. Der Wochenmarkt fällt an zwei Tagen aus.

Am Mittwoch, 19. Juli, startet das Landsberger Ruethenfest. Rund um die fünftägige Veranstaltung kommt es in Landsberg zu Straßensperrungen, die die Stadt auf ihrer Internetseite (www.landsberg.de) zusammengefasst hat. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung bekannt gibt, wirken sich die Sperrungen auch auf den Busverkehr aus. Welche Linien konkret betroffen sind und welche Änderungen es gibt, hat das Landratsamt auf seiner Webseite (www.landkreis-landsberg.de, Rubrik "Aktuelles") zusammengestellt.

Laut Stadt sind können während der Veranstaltung folgende öffentliche Toiletten genutzt werden: Historisches Rathaus, Wickelmöglichkeit, behindertengerechte Toilette (bis 22 Uhr); Sandauer Tor, behindertengerechte Toilette (durchgehend geöffnet), Tiefgarage Schloßberg, behindertengerechte Toilette (durchgehend geöffnet); Tiefgarage Lechstraße (durchgehend geöffnet); Parkplatz Waitzinger Wiese, behindertengerechte Toilette (Euro-WC-Schlüssel), Wickelmöglichkeit für Kinder (durchgehend geöffnet); „Die netten Toiletten“: Zahlreiche Einzelhändler und Gastronomen machen mit bei der Aktion „nette Toilette“ und haben ihre Toiletten geöffnet.

Der Wochenmarkt in Landsberg entfällt an zwei Tagen

Falls es an den Festtagen sehr heiß wird, können sich Besucherinnen und Besucher in das Foyér des Historischen Rathauses oder in die Klosterkirche begeben. Hier gibt es in dem kühlen Raum auch Sitzgelegenheiten.

Der Wochenmarkt wird an folgenden Tagen vom Hauptplatz auf den Infanterieplatz verlegt: Samstag, 15. Juli und Mittwoch, 26. Juli. Am Mittwoch, 19. Juli, sowie am Samstag, 22. Juli, entfällt der Wochenmarkt aufgrund der Festwoche komplett. (AZ)

