Ruethenfest-Porträt: Das sind Gelbe Dame, Weiße Dame und Bürgermeister

Plus Sie treten beim Ruethenfest in Landsberg gemeinsam auf. Wie sich Annabell Wohlfahrt, Inga Rathmann und Benedikt Poth auf ihre Rolle vorbereiten.

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute stehen die Figuren der Gelben Dame, der Weißen Dame und der Bürgermeister im Mittelpunkt.

Die Chance beim Ruethenfest als Gelbe Dame zusammen mit Herzog Ernst und der Weißen Dame vom festlich geschmückten Hauptwagen zu grüßen, bietet sich wegen des Vierjahresrhythmus nur ein einziges Mal im Leben eines jungen Mädchens aus und um Landsberg. Diesmal erfüllt sich für die Landsbergerin Annabell Wohlfahrt dieser Traum. War sie beim letzten Ruethenfest mit zwölf Jahren noch zu jung dafür, ist sie in vier Jahren längst kein Kind mehr.