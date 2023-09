Ruethenfestverein: CSU fordert festen Zuschuss für Neubau

Der Landsberger Ruethenfestverein benötigt ein neues Gebäude für sein Inventar. Doch die Finanzierung des Neubaus gestaltet sich schwierig.

Die Stadtratsfraktion der CSU möchte, dass die Stadt dem Landsberger Ruethenfestverein beim Bau eines neuen Vereinsgebäudes finanziell kräftig unter die Arme greift. Das geht aus einem von Fraktionsvorsitzenden Harry Reitmeir unterzeichneten Antrag an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hervor. Wie berichtet, plant der Verein den Bau eines Gebäudes in dem neben Stallungen für Pferde auch Platz für Festwagen, Requisiten. Kostüme und Geschäftsstelle ist. Derzeit wird mit Kosten in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro gerechnet.

Die Stadt soll dem Verein laut CSU-Antrag einen Festzuschuss für den geplanten Neubau in Höhe von 500.000 Euro gewähren. So soll die dringend notwendige und zeitgerechte Realisierung des Bauvorhabens gewährleistet werden. Der Zuschuss soll sich nach Baufortschritt auf mehrere Jahre verteilen und sich um etwaige Fördermittel verringern, die der Verein erhält. Zudem soll die Stadt für erforderliche Kreditaufnahme durch den Ruethenfestverein zur Realisierung des Bauvorhabens die Ausfallbürgschaften übernehmen, um günstige Darlehenskonditionen zu ermöglichen.

Das Ruethenfest lockte an den beiden Festtagen jeweils rund 10.000 Menschen nach Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Und wie begründet die CSU ihren Antrag? Das alle vier Jahre stattfindende Ruethenfest sorge landesweit für eine positive Berichterstattung über die Stadt. Es ziehe Besucher aus nah und fern an und sorge für gute Geschäfte im Handel sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe. "Das Ruethenfest ist ein Ereignis, das auch einen Höhepunkt im Rahmen des Austausches mit unseren Partnerstädten darstellt und die Bindung zu diesen erhält und festigt", heißt es in dem Antrag. Der Ruethenfestverein trage wie kein anderer Verein zur kulturellen Bildung und zur Vermittlung der Stadtgeschichte bei und sorge bei Kindern und Jugendlichen für eine ganz besondere Identifikation mit der Stadt.

Ohne Neubau kein Ruethenfest 2027?

Aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen sei der Ruethenfestverein gezwungen, sich zu verändern und plane einen Neubau im Landsberger Osten. Das Bauleitplanverfahren sei zwar mittlerweile abgeschlossen, die lange Dauer des Verfahrens habe jedoch dazu geführt, dass sich die anfänglich zugrunde gelegten Bau- und Fremdkapitalkosten zwischenzeitlich grundlegend geändert haben. Die Finanzierbarkeit des Vorhabens stehe infrage und damit auch die Durchführbarkeit des nächsten Ruethenfests im Jahr 2027. "Um die finanzielle Realisierbarkeit des Bauvorhabens für den Ruethenfestverein zu gewährleisten, ist ein Festzuschuss und die Übernahme von Ausfallbürgschaften zwingend erforderlich", schreibt Harry Reitmeir.

Wie berichtet, plant der Ruethenfestverein schon lange den Bau eines eigenen Gebäudes. Westlich des Fachmarktzentrums kann der Verein auf einem etwa 1,2 Hektar großen Grundstück der Heilig-Geist-Spitalstiftung in Erbpacht einen Neubau errichten. Das Baurecht ist erteilt. Vereinsvorsitzender Tobias Wohlfahrt, selbst eine Periode für die CSU im Stadtrat, hofft, dass das Projekt bis 2027 verwirklicht werden kann. Eine Hoffnung, die er 2019 schon für das Jahr 2023 äußerte.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und Vereinsvorsitzender Tobias Wohlfahrt bei der Abschlussveranstaltung des Ruethenfests 2023. Foto: Thorsten Jordan

Bei der Mitgliederversammlung des Ruethenfestvereins im November ging Tobias Wohlfahrt auf die Finanzierung ein. Der jährliche Pachtzins von 14.250 Euro, von dem die Stadt 4250 Euro tragen werde, sei für den Verein finanziell machbar. Bei den Baukosten gebe es aber eine Finanzierungslücke. Dabei verfüge der Verein auch über eigene Mittel. So soll ihm der Verkauf des derzeitigen Vereinsgebäudes an der Saarburgstraße an die Stadt rund 1,4 Millionen Euro einbringen, und er habe knapp 340.000 Euro angespart. Die Stadt benötigt das Gebäude für die Mittagsbetreuung und die Mensa der Grundschule in der Katharinenvorstadt.

„Wir brauchen finanzielle Unterstützung und mehr unterjährige Einnahmen“, hatte Tobias Wohlfahrt bei der Mitgliederversammlung im November gesagt. Deswegen wurden damals auch die Mitgliedsbeiträge von 20 auf 30 Euro angehoben. Finanzielle Unterstützung erhoffte sich der Verein vom Freistaat. Doch von Finanzminister Albert Füracker (CSU) habe er eine Absage erhalten, so Wohlfahrt. Der Vereinsvorsitzende rechnet derzeit mit Baukosten von bis zu 2,7 Millionen Euro. Wie wird die Stadt den Verein finanziell unterstützen? „Das ist eine individuelle Entscheidung des Stadtrats“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl im Anschluss an das Ruethenfest in einem Gespräch mit unserer Redaktion dazu.