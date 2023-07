Rund 140 Kinder erinnern an die Ursprünge des Landsberger Ruethenfests

Beim kleinen Ruethenfest dürfen Kinder am Lechufer ihre eigenen Weidenruten schneiden. Nicht nur bei ihnen ist die Vorfreude auf das Fest groß.

Eröffnet wird das Landsberger Ruethenfest am Mittwochabend, doch der Startschuss fällt traditionell mit dem kleinen Ruethenfest, das an den Ursprung des historischen Kinderfests erinnert. Weit mehr als 100 Grundschüler zogen dabei in Begleitung ihrer Lehrerinnen und Lehrer in Richtung Wildpark, um am Lechufer selbst Weidenruten zu schneiden. Nicht nur bei ihnen ist die Vorfreude vor dem offiziellen Start groß.

Der Ursprung des Ruethenfests ist wohl der Brauch, dass Mädchen und Buben mit ihren Lehrern im Frühling vor die Tore der Stadt zogen, um „Ruethen“ zu schneiden. Zusammen mit den Eltern wurde das anschließend gefeiert. Seit 1647 entwickelte sich dies schließlich zu einem Fest. Zwei Tage vor dem offiziellen Start des alle vier Jahre stattfindenden Ruethenfests wurde diese Tradition wieder mit Leben gefüllt. Am frühen Abend hatten sich rund 140 Schülerinnen und Schüler der Landsberger Grundschulen am Klösterl versammelt. Nicht nur ihre Lehrkräfte machten sich anschließend mit ihnen auf den Weg, sondern unter anderem auch Forstamtsleiter Michael Siller sowie Beschäftigte des städtischen Forstamts, der Vorsitzende des Ruethenfestvereins Tobias Wohlfahrt und einige Mitglieder des Stadtrats.

Dass sie selbst ihre "Ruethen" schneiden durften, sorgte für strahlende Kinderaugen. „Es ist einfach eine tolle Einstimmung auf das Fest“, sagte Heike Heck, Leiterin der Grundschule am Spitalplatz/Pössinger Straße. Die Ruethenkinder seien die Namensgeber des Ruethenfests und darauf auch unheimlich stolz. Hecks Aussage zufolge dürften in diesem Jahr beim kleinen Ruethenfest rund 140 Schülerinnen und Schüler dabei sein – und damit ausgesprochen viele. Laut Christine Mayer, beim Ruethenfestverein verantwortlich für die Kostüme und Requisiten, sind in diesem Jahr weit mehr als 1000 Kostüme ausgegeben worden. Der Ansturm sei also groß gewesen: „Vielleicht liegt es noch an Corona, dass die Lust auf ein solches Fest noch größer ist“, sagte sie. Die Kostüme bezeichnet sie als „Schätze“, die zum Teil 40 oder 50 Jahre alt seien.

Nach dem Ruethenschneiden ging es für die Kinder – vor dem offiziellen Auftakt noch in Alltagsklamotten – vom Klösterl über die Hubert-von-Herkomer-Straße sowie den Hauptplatz zur Grundschule am Spitalplatz. Die Strecke wurde für den Umzug gesperrt, vorneweg marschierte die Stadtjugendkapelle unter der Leitung von Hans-Günter Schwanzer. Die Schülerinnen und Schüler winkten mit ihren Zweigen den Passantinnen und Passanten zu. „Mir gefällt das sehr gut“, sagte Tristan Plum, der noch nicht lange in Landsberg wohnt und mit seinem einjährigen Sohn zusah. Der Kleine habe sich sehr gefreut, dass er selbst eine Rute in die Hand bekommen habe. Plum kann sich vorstellen, dass der Bub bei einer der kommenden Ausgaben dann selbst Teil des kleinen Ruethenfests sein wird. An der Grundschule am Spitalplatz saßen die Kinder und ihre Eltern dann noch zusammen und wurden bewirtet.

Offiziell eröffnet wird das Ruethenfest am Mittwoch, 19. Juli, um 19.30 Uhr mit einer Feier auf dem Hauptplatz, zu der sich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angesagt hat. Zuvor wird er sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Danach stehen die Kinder im Mittelpunkt, die als Landsknechte, Schweden, Panduren oder Kaiserliche den Hauptplatz stürmen oder als Bürger und Adelige auf dem Podium tanzen. Höhepunkt der Feierlichkeiten sind die Umzüge und Tänze am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Juli, zu denen jeweils an die 10.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden. Konzerte, ein Markt, das Altstadttreiben am Freitag und Lagerleben stehen ebenfalls auf dem Programm.

Mitglieder des Ruethenfestvereins absolvieren Wallfahrt

Damit das Wetter mitspielt, haben einige Mitglieder des Ruethenfestvereins gemeinsam mit Stadträtinnen und Stadträten am Sonntag eine Wallfahrt nach Sandau absolviert. Feststimmung kam bereits am vergangenen Wochenende in den Lagern der Landsknechte am Sandauer Tor, der Schwweden am Bayertor, der Kaiserlichen am Schlossberg und der Panduren in der Lechstraße auf. Dort durften die Mädchen und Buben bereits die Atmosphäre des Lagerlebens schnuppern.

Traditionell sind auch die Besuche aus den Landsberger Partnerstädten zum Ruethenfest. Die Delegationen aus Hudson (USA), Rocca di Papa (Italien) und Waldheim (Sachsen) werden am Freitag, 21. Juli, um 17 Uhr im Herkomersaal des Historischen Rathauses offiziell begrüßt. Allein aus Hudson sind rund 30 Personen angereist, sagt Stadtrat Harry Reitmeir, der Referent für die Partnerstädte ist.