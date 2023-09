Rund 50 Menschen demonstrieren für kinderfreundliche Radwege

In Landsberg findet zum zweiten Mal eine Kinder-Fahrraddemo statt. Was die Organisatoren von den politischen Entscheidungsträgern fordern.

Die Kinder-Fahrraddemonstration "Kidical Mass" in Landsberg mit gut 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fand zwar nicht bei schönstem Spätsommerwetter statt. Dafür aber mit viel guter Laune, Geklingel und positivem Zuspruch durch die Landsberger Passanten und Autofahrer. Laut einer Pressemitteilung waren die Organisatoren insbesondere für die umsichtige Polizeibegleitung, die am Zugende sogar durch einen Beamten auf seinem Dienstrad erfolgte, dankbar.

Die beiden Organisatoren Manfred Doppler und Bernd Meckel (beide vom ADFC) erläuterten vor dem Start die Forderungen an die politischen Entscheidungsträger: So werden eine weitestgehende Trennung von Rad- und Autoverkehr mit geschützten Radwegen, Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstraßen innerorts bis hin zu Tempo 20 vor Schulen und Kitas sowie Schulstraßen ohne Autoverkehr angestrebt.

Im kommenden Jahr soll es in Landsberg wieder eine "Kidical Mass" geben

Zur nächsten "Kidical Mass" werden die Organisatoren voraussichtlich am 4. Mai des kommenden Jahres einladen, falls dann in Landsberg immer noch Handlungsbedarf bestehen sollte, so die Organisatoren. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) ist mit mehr als 200.000 Mitgliedern die größte Interessenvertretung der Radfahrerinnen und Radfahrer in Deutschland und weltweit. (AZ)

