Mehr als 100 Menschen demonstrieren in Landsberg für mehr Klimaschutz

Am Freitag zieht es in Landsberg wieder mehr Menschen zu einer Fridays-for-Future-Demo. Auch viele ältere Menschen fordern die Politik zum Handeln auf.

Am Freitag rief die Bewegung Fridays for Future zum globalen Klimastreik unter dem Motto "Der Widerstand muss weitergehen" auf. In Landsberg nahmen ungefähr 120 Menschen teil. Begleitet von einem Polizeiwagen marschierte der Zug durch den Hinteranger, über die Sandauer Brücke durch die Von-Kühlmann-Straße und die Katharinenstraße. Anschließend ging es zurück zum Ausgangspunkt am Hauptplatz. Dort fand eine Kundgebung mit verschiedenen Reden statt. Auffällig war, dass auch viele ältere Menschen vor Ort waren.

Das Organisationsteam macht kein Geheimnis daraus, dass die vergangenen Demonstrationen weniger gut besucht waren. "Die Bewegung ist in letzter Zeit eher eingeschlafen, vor allem natürlich durch die Corona-Pandemie und dann mit dem Ukraine-Krieg. Junge Menschen haben einfach andere Probleme, die sie beschäftigen", so Lisa Schäfermeyer, eine der Mitorganisatorinnen. In Zukunft soll wieder mehr Leben in die Ortsgruppe Landsberg kommen. "Der Kilmaschutz darf nicht aus den Augen verloren werden", sagt Versammlungsleiter Lino Sliwinski.

Die Demonstrierenden in Landsberg üben Kritik an der Politik

Eva Gerharter und Bert Feldmeier aus Hurlach sind gekommen, um die jungen Leute zu unterstützen. "Unsere Generation hat das Ganze ein wenig verbockt", so Feldmeier. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen sowie eine Besteuerung des Flugbetriebes halten beide für sinnvoll. Die jetzige Regierung erlässt in ihren Augen generell nicht genügend Maßnahmen. "Wir müssen jetzt was machen, sonst ist es zu spät", sagt Gerharter.

Mitorganisatorin Lisa Schäfermeyer sprach am Hauptplatz zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Foto: Thorsten Jordan

Bolko Zencominierski ist ebenfalls zum Streik gekommen. Er wünscht sich, dass Klima und Artenschutz die oberste Priorität in der Politik haben. "Seit 30 Jahren weiß man davon, und trotzdem werden die entscheidenden Schritte nicht eingeleitet", empört sich der 60-Jährige aus Igling. Leander Ackermann, ein 16-Jähriger aus Waal (Kreis Ostallgäu) meint: "Alle müssen an einem Strang ziehen, nicht nur Einzelpersonen, nicht nur ganz Deutschland, sondern alle." Es ist seine erste Demo.

Während des Protestmarsches hört man Pfeifen schrillen und laute Protestparolen von der Spitze des Zuges. Der Marsch hält den Verkehr auf. Die Protestierenden halten Schilder mit Slogans wie: "Klimaschutz statt Eigennutz", "Eco not Ego" oder "Verkehrswende und Kohleausstieg jetzt".

Lesen Sie dazu auch

32 Bilder Unsere Bilder der "Fridays for Future"-Demo in Landsberg Foto: Thorsten Jordan

Die Landsberger Ortsgruppe hat sich einige Forderungen überlegt

Die Dringlichkeit, die viele Demonstranten antreibt, ist auch in Lisa Schäfermeyers Rede zu hören. "Wir haben einige Kipppunkte schon fast erreicht. Von Jahr zu Jahr werden die Sommer heißer, es gibt mehr Naturkatastrophen mit immer verheerenderen Folgen. Diese Liste an heute spürbaren Folgen könnte ich noch ewig fortführen. Viele Menschen haben sich entschieden wegzusehen."

Schäfermeyer spielt auf das 1,5-Grad-Ziel an, das seit Jahren eine wichtige Forderung der Fridays-for-Future-Bewegung ist. Die Landsberger Ortsgruppe hat sich ebenfalls Forderungen überlegt, wie beispielsweise Solaranlagen auf öffentlichen Gebäuden oder bayernweit die Abschaffung der 10-H-Regelung. Die Regel beinhaltet eine Mindestabstandregelung von Windenergieanlagen zu Siedlungen. Am Ende ihrer Rede betont Lisa Schäfermeyer: "Es geht nicht darum, perfekt zu sein und nie Fehler zu machen. Es geht darum weiterzumachen."