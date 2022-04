Landsberg

Saarburgstraße in Landsberg: Alte Fabrik wird wohl abgerissen

Die ehemalige Trikotagenfabrik an der Saarburgstraße in Landsberg soll einem Wohn- und Geschäftshaus weichen. Bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern, die in erster Linie auf die historische Bedeutung des Gebäudes verweisen, sorgt das für Kritik.

Plus Im ehemaligen Kasernenviertel im Landsberger Westen soll Platz für ein Wohn- und Geschäftshaus geschaffen werden. Anwohner machen gegen die Pläne mobil und sammeln Unterschriften.

Von Dominik Stenzel

Die ehemalige Trikotagenfabrik an der Saarburgstraße in Landsberg soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden: Dadurch könnten bald zentral in der Stadt neue Wohnungen und Flächen für Gewerbe entstehen. Im Bauausschuss wurden kürzlich die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Vorhaben geschaffen, das allerdings auch auf deutliche Kritik stößt. Anwohner äußern Bedenken wegen des Eingriffs in den Hang und der historischen Bedeutung des Bestandsgebäudes. Was das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) sagt.

