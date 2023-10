Landsberg

06:30 Uhr

Sabine Mittelhammer erklärt Europa kreativ und lebendig

Plus Die Schau- und Puppenspielerin gastiert mit "Mama Europa" im Landsberger Stadttheater. Ihre eigene Biografie ist Teil des Stücks.

Von Jörg Konrad

„Mama Europa“, entworfen und gespielt von Sabine Mittelhammer von der Berliner Compagnie Handmaids, beschäftigt sich mit den Kulturen und der neueren Geschichte des zweitkleinsten Kontinents der Erde. Ein Kontinent, dessen Historie so reich ist an Erfolgen und Niederlagen, an individuellen Schicksalen, an Not, Hoffnung, Verfolgung und Erlösung bis in unsere Tage. Festgemacht an ihrer eigenen Biografie gab die Schau- und Puppenspielerin im Landsberger Stadttheater einen sehenswerten Diskurs über die Chancen und Realitäten – quasi eine Art (verkürzte) Geschichtsstunde Europas der Neuzeit.

Sabine Mittelhammers Familiengeschichte gehört eindeutig in das hoffnungsvolle Kapitel der europäischen Integration. Haben sich ihre Vorfahren noch als Franzosen und Deutsche unversöhnlich gegenüber gestanden, lernten sich ihre Eltern, der Vater bei Augsburg, die Mutter im bretonischen Brest lebend, kennen und lieben. Sie gründeten eine Familie. Tochter Sabine wiederum lernte, aus Berlin kommend, einen Franzosen kennen – und beide gründeten ebenfalls eine Familie.

