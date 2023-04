Sachbeschädigung durch Milchshake im Auspuff

Für Menschen mag der gelegentliche Milchshake-Konsum verträglich sein, für einen Autoauspuff jedoch nicht.

Durch eine unbekannte Person wurde am Freitagabend, 7. April, gegen 21.15 Uhr ein Auto auf dem MC-Donalds-Parkplatz in Landsberg beschädigt. In den Auspuff des Fahrzeugs wurde ein Milchshake gekippt. Beim Starten des Motors saugte dieser die Flüssigkeit an, wodurch ein bislang noch nicht verifizierbarer Schaden entstand. Das Fahrzeug war nach der Tat nicht mehr fahrbereit. Es wird darum gebeten, dass sich Zeugen bei der Polizeiinspektion Landsberg unter Telefonnummer 08191/9320 melden. (AZ)

