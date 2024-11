Sachbeschädigung in Landsberg: Hauswand beworfen und Verkehrsspiegel beschädigt

Am Sonntag haben zwei bislang unbekannte Täter zwischen 18.15 und 18.30 Uhr eine Hauswand auf Höhe der Hausnummer 96 in der Lechfeldstraße in Landsberg mit ihren Getränken beworfen. Zudem wurde laut Polizeibericht eine vor der Grundstücksausfahrt befindliche Stange eines Verkehrsspiegels mutwillig verbogen. Durch die Sachbeschädigungen entstand insgesamt ein Schaden von rund 400 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/9320. (AZ)

