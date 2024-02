Sachschaden bei Unfall beim Ausparken in Landsberg

Eine Frau will am Römerhang aus einer Parklücke fahren. Dabei übersieht sie ein anderes Auto.

Bei einem Verkehrsunfall am Römerhang in Landsberg ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro entstanden.

Wie die Polizei meldet, verließ eine 32-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr rückwärts eine Parklücke. Dabei übersah sie den hinter ihr querenden Wagen eines 40-jährigen Landsbergers, der einen Zusammenstoß nicht vermeiden konnte. (AZ)

