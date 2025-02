Sachschaden bei Vorfahrtsunfall in Landsberg

Am Mittwochvormittag befuhr eine 87-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Pkw die Siemensstraße in Landsberg. An der Kreuzung zur Siegfried-Meister-Straße galt für die 87-jährige „Vorfahrt achten“. Die Frau fuhr laut Polizeibericht jedoch in den Kreuzungsbereich ein und übersah dabei den Wagen eines 59-jährigen Mannes aus dem Landkreis Unterallgäu, der die Siegfried-Meister-Straße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

