Sachschaden nach Unfall beim Wenden im Landsberger Westen

Ein Autofahrer vergisst seinen Geldbeutel und will umkehren. Dabei übersieht er ein anderes Fahrzeug.

Weil er beim Wenden einen anderen Wagen übersehen hat, hat ein Autofahrer am späten Donnerstagnachmittag im Landsberger Westen einen Unfall verursacht. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Wie die Polizei meldet, befuhr der 54-jährige Autofahrer aus Landsberg die Stadtwaldstraße in südlicher Richtung. Weil er sein Handy in der Arbeit vergessen hatte, wollte er an der Einmündung zur Kreisstraße LL9 wenden. Dabei übersah er jedoch aufgrund der tief stehenden Sonne einen von rechts kommenden Pkw, der nach links in die Stadtwaldstraße abbiegen wollte. Dessen 43-jähriger Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch