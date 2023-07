Landsberg

15:51 Uhr

Sänger Voodoo Jürgens bringt die Wiener Subkultur nach Landsberg

Plus Wenn im Landsberger Stadttheatersaal getanzt wird, dann ist das was Besonderes. Ein Sänger und seine Band schaffen es spielend die Landsberger aus dem Sessel zu reißen.

Von Alexandra Lutzenberger

Voodoo heißt eigentlich Geist. Und ist der Ausdruck der afrikanischen Spiritualität. Bezieht man es auf den Abend mit Voodoo Jürgens im Stadttheater, dann bringt Voodoo Jürgens die volle Kraft des Wiener Charmes mit all seiner Morbidität auf die Bühne. Kaisermühlen Blues, Kottan oder die Serie "Ein echter Wiener geht nicht unter", all das repräsentiert er auf seine ganz eigene Art und sehr modern. Ob nun die Persönlichkeit von Jürgens, seine vielschichtigen Texte oder die absolut grandiosen Musiker, die hier auf der Bühne stehen, es ist ein Abend, den man genießen muss und der ganz unter dem Motto "Wie die Nocht noch jung war" steht, denn so heißt sein neues Album. Doch zu hören gibt es nach der Vorgruppe, dem erfrischenden, witzigen und kurzen Auftritt von Peter T. in der Single-Version von "Euroteuro", die die österreichische Form der Neuen Deutschen Welle sind, einen breiten Streifzug durch die Songs von Voodoo Jürgens. Jung bleibt man auch an diesem Abend, denn was man hört, ist erfrischend morbid, typisch böse, österreichisch und weit weg von jeder Schlagersentimentalität. Trotzdem sind die Texte voller Wiener Schmäh, voller Außenseiter, gestrauchelten und zwielichtigen Gestalten, denen Jürgens gekonnt Leben einhaucht.

Voodoo Jürgens und Ansa Panier im Stadttheater Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Voodoo Jürgens, Vertreter einer österreichischen Popmusik, hat ein wenig die dunklen und traurigen Lieder von Ludwig Hirsch als Vorbild, ist aber doch ganz anders, nie eine Kopie, er entwickelt weiter. Ein wenig schlurft er über die Bühne, sein ganz eigener Gang, und das "hama eh Zeit", sind so typisch und unverkennbar einzigartig. Genauso seine Band, die Ansa Panier. Als Ansa Panier bezeichnet man im Wienerischen das "gute Gwand". Ein besonderes Quintett, das man hier auf der Bühne (leider wegen des Wetters im Theater und nicht im Theatergarten) erleben darf und die man einzeln erwähnen muss, so gut waren sie. David Schweighart am Schlagzeug, Martin Dvoran am Bass, Keys (Bernd Lichtscheidl), Violine, Matthias Frey, Trompete und Horn, Alexander Kranabetter, der auch noch ein sehr altes Harmonium gleichzeitig spielt.

