Saisonabschluss der Handballerinnen in der Laserzone Augsburg

Auch für die zweite weibliche C-Jugend der Landsberger TSV Handballer ging die Saison zu Ende. Der dritte Platz in der übergreifenden Bezirksliga war für die sehr junge Mannschaft ein schöner Erfolg. Und das feierte man in der Laserzone in Augsburg.

Fast alle aus dem 18-köpfigen Kader konnten mitfahren und sich voller Energie an der Bewegung in der Gemeinschaft - mal in anderer Umgebung - freuen. Um den Abend noch besonderer zu gestalten, hatte das Trainerteam leckere Kuchen gebacken, die bei den Mädchen sehr gut ankamen. Während sich alle in der Laserzone austobten, war der Spaß und die gute Laune allseits spürbar. „Ein großes Dankeschön an alle Spielerinnen für ihren Einsatz in der Saison und an die Eltern für die Unterstützung. Ihr seid eine super Mannschaft. Wir freuen uns auf die nächste Saison und viele weitere gemeinsame Erlebnisse,“ war das Fazit von Stefanie Salis, stellvertretend für das Trainerteam.

