Saisonstart im Landsberger Inselbad

Die Stadtwerke öffnen das Inselbad traditionell am 1. Mai. Auch heuer ist zum Auftakt einiges geboten.

Am Montag, 1. Mai, ist es so weit: Das Landsberger Inselbad startet in die neue Badesaison. Um 10 Uhr öffnen die Stadtwerke die Türen des beliebten Freibads.

Auch wenn sich das Wetter aktuell noch nicht von der sommerlichen Seite zeigt, warten viele Bürgerinnen und Bürger auf die Eröffnung, heißt es in einer Pressemeldung des Kommunalunternehmens. „Bei dem aktuell eher kühlen Wetter ist das Schwimmvergnügen vor allem etwas für Mutige“, sagt Reinhard Dippold, zuständiger Abteilungsleiter bei den Stadtwerken. Aber auch, wer noch nicht ins Wasser steigen möchte, könne sich auf einen vergnüglichen Tag freuen.

Die Landsberger Tanzlmusikanten spielen zur Eröffnung

Von 10 bis 13 Uhr laden die Stadtwerke zu Weißwürsten und Brezen-Stangerln ein (solange der Vorrat reicht), dazu gibt es Live-Musik von den Landsberger Tanzlmusikanten. Auch der Surf-Simulator ist wieder dabei. Hier können Badegäste testen, wie lange sie sich auf einem Surfbrett halten können. Weiteren Schwung bringt die Aufführung einer Zumba-Tanzgruppe um 13 Uhr, bei der Gäste eingeladen sind, mitzumachen. „Wir freuen uns auf einen geselligen Eröffnungstag mit unseren Gästen“, ergänzt Reinhard Dippold.

Das Inselbad ist montags von 12 bis 19 Uhr und dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Saisonkarten können online reserviert werden, Bezahlung und Abholung ist an der Inselbad-Kasse möglich. (AZ)

