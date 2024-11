Sanierungsarbeiten nach Hangrutsch in der Von-Kühlmann-Straße abgeschlossen

Die Sanierungsarbeiten am Lechhang unterhalb der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg sind abgeschlossen. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Damit ende eine Maßnahme, die nicht nur die Hangstabilität langfristig sichert, sondern auch die Verkehrsanbindung und Naherholungsmöglichkeiten in diesem Bereich wiederherstellt.

Nachdem im Frühjahr die erste Bauphase mit der Sicherung der Von-Kühlmann-Straße durch eine Spritzbetonschale erfolgreich umgesetzt wurde, folgte von September bis November der zweite Bauabschnitt. Dabei wurde der Lechhang terrassenförmig mit Wasserbausteinen befestigt, um eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten, heißt es in der Pressemitteilung. Die zeitlich ambitionierte Maßnahme konnte planmäßig umgesetzt werden. Am Montag, 11. November, begann der Rückbau der Verkehrssicherung und Beschilderung. Seit Dienstag, 12. November, ist die halbseitige Sperrung der Von-Kühlmann-Straße aufgehoben, und der Verkehr kann wieder in beiden Richtungen fließen. Auch der Fußweg entlang des Lechs, zwischen dem Lady-Herkomer-Steg und der Fußgängerbrücke auf Höhe der Frühlingsstraße, ist wieder für Spaziergänger geöffnet.

Im Frühjahr 2025 werden die Terrassen laut Pressemeldung zusätzlich bepflanzt, um die Renaturierung des Hangs abzuschließen und das Landschaftsbild weiter aufzuwerten. „Ich freue mich sehr, dass alles so gut und vor allem zügig geklappt hat. Mein herzlicher Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, die mit ihrer engagierten Arbeit und Koordination maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen haben“, wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl zitiert.

Der Hangrutsch ereignete sich Ende Januar und betraf einen rund 25 Meter breiten Abschnitt des Lechhangs. Umgehend wurden Sicherungsmaßnahmen eingeleitet, darunter die Entfernung von Bäumen und Sträuchern sowie die Stabilisierung des Hangs mit Spritzbeton. Mit dem nun abgeschlossenen zweiten Bauabschnitt ist das Projekt beendet, und der Hang bleibt gegen zukünftige Bewegungen gesichert, teilt die Stadt mit. (AZ)