Landsberg

vor 34 Min.

Scharfe Wortgefechte in der Diskussion um den Schlossberg-Anbau

Dr. Thomas Hermann vom Landesamt für Denkmalpflege referierte über den Schlossberg in Landsberg. Im Hintergrund ist die Stadtansicht mit dem Anbau im Norden (gelb) zu erkennen.

Plus Beim Infoabend des Historischen Vereins legen Befürworter und Kritiker einer Erweiterung der Schlossbergschule im Norden ihre Argumente dar. Eine Aussage des früheren Oberbürgermeisters Ingo Lehmann sorgt für Aufsehen.

Von Thomas Wunder

Es war eine teils emotional geführte Diskussion, die sich an die Fachvorträge zum Schlossberg in Landsberg anschloss. Bei der Infoveranstaltung des Historischen Vereins unter dem Motto „Rettet den Landsberger Schloßberg“ im Saal der Sporthalle in der Lechstraße prallten die Argumente der Befürworter und Kritiker eines Anbaus im Norden des Schulgebäudes mitunter heftig aufeinander. Auch der frühere SPD-Oberbürgermeister Ingo Lehmann meldete sich zu Wort. Eine seiner Aussagen sorgte für Aufsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen