Schilderprotest gegen Corona-Maßnahmen an der Augsburger Straße in Landsberg

Samstag Mittag machen sich rund 80 Corona-Protestler mit weißen Overalls von der Waitzinger Wiese auf, um sich mit Schildern entlang der Augsburger Straße in Landsberg zu positionieren.

Mit einer sogenannten "Schild-Bürger-Aktion" gegen die Corona-Maßnahmen machen am Samstag, 12. Februar, nach ersten Polizeischätzungen rund 80 Menschen in Landsberg auf sich aufmerksam. Gegen 10.30 Uhr trafen sich die Demonstranten und Demonstrantinnen an der Waitzinger Wiese mit "250 Schildern und 100 Overalls", wie es in einem Flyer zur Veranstaltung steht: Man wolle auf der Straße stehen, bis diese "Plandemie" beendet sei. Eine Ordnerin erinnerte die Teilnehmenden am Treffpunkt an die vorgegebene Maskenpflicht. Im Anschluss zog die Menschenmenge bestehend aus Frauen und Männern Richtung Augsburger Straße.

Die Corona-Demonstranten positionieren sich seit etwa 11 Uhr, meist in weiße Ganzkörperanzüge gekleidet, entlang der Augsburger Straße auf Höhe der Agip-Tankstelle. Mit mehreren Metern Abstand und Mund-Nasen-Schutz versehen, halten sie Schilder hoch. Darauf sind Botschaften wie "Nein zum Impf-Abo!" oder "Grundrechte sind nicht verhandelbar" oder "Finger weg von unseren Kindern! Nein zur Covid-19 Injektion" zu lesen. Aus manchen der vorbeifahrenden Autos ist ein zustimmendes Hupen zu hören oder ein gereckter Daumen zu sehen. Die Polizei Landsberg ist vor Ort.

Die Corona-Demonstranten auf dem Weg zur Augsburger Straße. Foto: Christian Rudnik

Am Montag folgen gleich drei Versammlungen auf dem Hauptplatz

Auch für Montag, 14. Februar, rüstet sich Landsberg für mehrere montägliche Versammlungen. Die neue Allgemeinverfügung des Landratsamts Landsberg sieht nun unter anderem vor, dass am Montag, zwischen 17 und 20 Uhr geplante, nicht angemeldete öffentliche Versammlungen ohne Veranstalter/Versammlungsleiter in Gestalt weiterer „Spaziergänge“ gegen die Corona-Regelungen und/oder Schutzimpfungen aufgrund erneuter anonymer Aufrufe in den Sozialen Medien rund um den abgesperrten Bereich nicht stattfinden dürfen.

Angemeldet wurden hingegen drei Versammlungen auf dem Hauptplatz: Die erste soll von 10 bis 17 Uhr mit zehn Teilnehmenden zum Thema „Journalismus und die freie Impfentscheidung“ stattfinden. Daneben wird ab 17.30 Uhr eine Versammlung mit einer unbekannten Anzahl an Teilnehmenden zum Thema „Die Ausgrenzung von Ungeimpften muss sofort beendet werden“ im südlichen Teil des Hauptplatzes stattfinden, so das Landratsamt. Abschließend findet im nördlichen Teil des Hauptplatzes ab 17.45 Uhr eine Versammlung mit rund 100 Personen statt, die sich gegen die Maßnahmenkritiker wendet.

Die geplante und unangemeldete als „Spaziergang" betitelte Versammlung, die sich gegen die Corona-Maßnahmen richtet, wird vom Landratsamt dahingehend beschränkt, dass die Teilnehmenden zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet sind.

