Schillers "Die Räuber" im Stadttheater mal ganz anders interpretiert

Plus Einen Klassiker so lassen, wie er ist, oder doch alles umkrempeln? Die Theatergruppe des DZG befassen sich in Landsberg mit diesem Zwiespalt.

Klassische Dramen werden gern mal als unzeitgemäß gesehen beziehungsweise empfunden. Inszenierungen sind dann oft anders, ungewöhnlich, ausgefallen. Die Theatergruppe des Dominikus-Zimmermann-Gymnasiums (DZG) hat sich gemeinsam mit den Leiterinnen Cornelia Haubrich und Stephanie Hoch an Schillers Drama "Die Räuber" ausprobiert, wie weit dabei gegangen werden kann, ob das der Urvorlage guttut oder ob es so wie es ist, gut ist. Das Ergebnis, "Schillers diverse Räuber", präsentierte die Gruppe jetzt im Landsberger Stadttheater.

Der Beginn: Eindeutig und Wort für Wort Schiller; Vater und Sohn Mohr in Kostümen aus der Zeit des Dichters. Die Bühne beginnt sich zu füllen. Kulissenschieber laufen durchs Bild, weitere Mitwirkende kommen, mischen sich ein und schon wird das Stück zur Probe. Zwei Regisseurinnen streiten ständig. Eine der beiden ist eindeutig Klassik-Anhängerin, die andere möchte so gut wie alles umkrempeln. Aus der Not geboren – es gab keine männlichen Spieler – waren alle Hauptrollen bereits von Frauen besetzt. Rassistische Begriffe – bei Schiller finden sich Worte wie Mohr oder Hottentotte – fliegen raus. Für Amalia, die einzige weibliche Figur im Drama, findet sich ein Junge. Das alles reicht nicht, auch der Text wird angepasst. Männer erhalten Frauennamen und umgekehrt. Eigentlich sollen Geschlechter überhaupt keine Rolle mehr spielen. Muss dann auf das Neutrum umgeswitcht werden? Randgruppen geraten in den Fokus. Die Bühne wird zum Kampfplatz. Ist das nun Gesellschaftskritik oder alberner Nonsens? Zumindest verwirrend ist es, wenn Schauspielernde alles tun, was die Regie verlangt.

Eine Wutrede, die den Aufführenden und Zusehenden gleichermaßen gilt

Warum sie das machen? Die Erklärung liefert die Bühne: Sie wollen – egal wie – eine (Haupt)-Rolle haben und spielen. Dafür lassen sie sich x-mal für dieselbe Szene über die Bühne jagen, dafür lernen sie Texte neu, schwingen als Räuberinnen alberne Handtäschchen, treten auf Kommando wahlweise auf und ab. Sie rennen dem gefühlten Vorteil hinterher, spielen sich dabei gegenseitig aus, sind verräterisch, betrügen einander. „Ganz wie im richtigen Leben“, würde Gerhard Polt spätestens hier einwerfen. Ja, es ist Gesellschaftskritik und ja, das menschliche Verhalten war zu allen Zeiten gleich.

Das Ende des Stücks gehört Spiegelberg, er beziehungsweise sie knöpft sich alle vor. Seine/ihre Wutrede gilt Aufführenden und Zusehenden gleichermaßen. Ihnen allen hält er/sie den Spiegel vor: Die auf der Bühne geilen nur nach einer Hauptrolle und tun alles dafür – die im Saal wollen Neues sehen, hören. Und es wird deutlich: Die Aussagen in Schillers Sturm-und-Drang-Drama sind immer noch aktuell. Lediglich die Sprache ist eine andere.

Eine Anmerkung zum Schluss: Ziemlich am Anfang der Aufführung hieß es mal „drei Stunden Theater hält doch keiner aus“. Die gut zweieinhalb Stunden, die "Schillers diverse Räuber" lang waren, sind aber auch zu viel. Großes Lob deshalb an die ganze hochkonzertriert agierende Gruppe und vor allem an die Personen, die riesige Sprechrollen zu bewältigen hatten und dies hervorragend meisterten.

