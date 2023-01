Schlager und Gstanzl: Die "Brettl-Spitzen" in Landsberg

Plus In Landsberg sind die "Brettl-Spitzen" live zu hören und zu sehen. Wie das nach der Corona-Pause beim Publikum ankommt.

"Oh, wie herrlich ist das Leben ...": Brettl-Spitzen Fans ist die Hymne geläufig, mit der jede der beliebten, im Saal des Hofbräuhauses aufgezeichneten Sendung im Bayerischen Fernsehen endet. Alle Mitwirkenden versammeln sich dafür auf der Bühne, singen gemeinsam mit dem Publikum von der verkauften Schwiegermutter und verpassen damit der Volkssänger-Revue einen fröhlichen Abschluss. Das war im Landsberger Sportzentrum nicht anders, wo die "Brettl-Spitzen" auf ihrer ersten Livetour durch Bayern Station machten.