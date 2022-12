Schlossberg-Anbau: Heute entscheiden die Landsberger

Erhält die Landsberger Schlossbergschule einen Anbau im Norden? Die Bürgerinnen und Bürger stimmen am heutigen Sonntag darüber ab.

Mit dem heutigen Bürgerentscheid (Sonntag, 4. Dezember) über einen Anbau im Norden der Schlossbergschule ist die Stadt Landsberg wieder bayernweit Spitze, was die Zahl der Bürgerentscheide angeht. In Landsberg sind es nun 16. Doch das Interesse an der heutigen Abstimmung scheint gering.

Die Frage des Bürgerentscheids lautet: "Sind Sie dafür, dass die Grundschule am Schlossberg im Norden gebaut und der Siegerentwurf umgesetzt wird?" Die 19 Wahllokale (es gibt zudem zwei Briefwahllokale) in der Stadt und ihren Stadtteilen sind am Sonntag, 4. Dezember, von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Abstimmungsberechtigt sind 22.506 Frauen und Männer. Das Quorum beträgt 20 Prozent. Doch bislang, so die Information unserer Redaktion gegen Mittag, ist die Wahlbeteiligung äußerst gering.

Das Quorum muss erreicht werden

Damit die Pläne für einen Anbau im Norden nicht weiterverfolgt werden, muss es nicht nur mehr Nein- als Ja-Stimmen geben, es müssen auch mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten (4502) mit Nein gestimmt haben. In allen anderen Fällen gelten die Beschlüsse des Stadtrats und die Planung kann fortgesetzt werden.

