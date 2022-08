Schlossberg: Architektin geht gegen Verwendung ihrer Entwürfe vor

Die Architektin des Siegerentwurfs äußert sich zur Debatte um den Schlossberganbau. Gegen die "verfälschte Nutzung" ihrer Entwürfe durch die Bürgerinitiative geht sie juristisch vor.

Seit Wochen ist das Anbauprojekt an der Landsberger Schlossbergschule eines der beherrschenden Themen in Landsberg. Wie mehrfach berichtet, forciert der Historische Verein ein Bürgerbegehren. Per Bürgerentscheid soll dann der geplante Anbau an der Nordseite verhindert werden. Die Kritiker wollen an dieser stadtbildprägenden Stelle keinen Anbau sehen und es werden auch bedeutsame archäologische Funde vermutet. Nun äußert sich Victoria von Gaudecker, Architektin des Siegerentwurfs, in einer ausführlichen Stellungnahme - und will juristisch gegen die "verfälschte Nutzung" ihrer Entwürfe seitens der Bürgerinitiative "Rettet den Schlossberg" vorgehen.

In ihrem Entwurf habe ihr Büro den Standort an der Spitze des Schlossberges für den Neubau ausgewählt, da dort im Zusammenspiel mit dem Bestand ein bestmögliches Schulhaus auf dem in historischen Zeiten vollständig bebauten Schlossberg entstehen könne. Die Platzierung der Schule knüpfe somit an das historische Erbe des Schlossbergs an und führe sie in der Gegenwart bei gleichzeitiger Schaffung eines lebendigen öffentlichen Parks im Süden des Schulgebäudes fort. "Das Ensemble bildet einen städtebaulich, landschaftlich und historisch logischen Abschluss an der Schlossbergspitze."

Von Gaudecker: "Verantwortungsloses" Vorgehen einer Politiker

Von Gaudecker weist darauf hin, dass vor rund einem Jahr bei einer Gegenstimme alle Mitglieder des Landsberger Stadtrats für die Ausführung dieses ausgewählten Entwurfes gestimmt hätten. Doch nun wolle eine Bürgerinitiative mit Argumenten, die nicht neu seien, gegen diese "demokratisch legitimierte transparente Planung" vorgehen. "Dies ist zwar sehr spät, aber für sich genommen keineswegs zu kritisieren", sagt die Architektin.

Wie die Bürgerinitiative dabei vorgeht, stört sie jedoch: "Wenn aber nun seitens der Bürgerinitiative auf Aufstellern in der Innenstadt Grafiken der Planung aus meinem Büro, verzerrt und verändert in liebloser, grober Weise in Fotos des Schlossbergs hineinkopiert werden und so der Eindruck vermittelt wird, wir Planer würden derart unsensibel und rücksichtslos mit dem Schlossberg und seinem wunderschönen Baumbestand umgehen, so kann ich dieses nicht hinnehmen", so von Gaudecker. "Ich habe mich daher gezwungen gesehen gegen die eigenmächtige, und verfälschte Nutzung meiner Entwürfe von Seiten der Bürgerinitiative juristisch vorzugehen."

Außerdem kritisiert von Gaudecker, "dass auch Politikern, die noch vor einem Jahr für den Entwurf gestimmt haben, nun in Zeiten von extrem steigenden Baukosten auffällt, dass der Schlossberg vor dieser Planung 'gerettet' werden muss." Dies empfinde sie mit Blick auf die enormen Kosten, die eine Verschiebung des Baubeginns oder gar eine komplette Neuplanung verursachen würde, schlicht verantwortungslos.

Von Gaudecker betont zudem, dass jedes Bauvorhaben auf historischem Grund an die Vorgaben der Denkmalpflege gebunden und der Schutz "unseres archäologischen Erbes beim Landesdenkmalamt in sehr kompetenten und verantwortungsvollen Händen" sei.

Unsere Redaktion wird ein ausführliches Interview zu dem Thema mit der Architektin führen.