Schlossberg: Erneute Kritik an der Informationspolitik der Stadt

Plus Stefan Meiser (ÖDP) fordert ein Ratsbegehren zum Schlossberg. Als Mitglied des Landsberger Stadtrats sieht er sich nicht ausreichend informiert.

Könnte der Anbau am Schlossberg doch (zumindest teilweise) unterkellert werden? Wie berichtet, erscheint laut Landsbergs Drittem Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) eine Rückkehr zu den ursprünglichen Entwürfen möglich. Stefan Meiser (ÖDP) sieht dies positiv und fordert ein Ratsbegehren. Auch er äußert aber Kritik an der Informationspolitik der Stadt.