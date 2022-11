Landsberg

18:28 Uhr

Schlossberg in Landsberg: BI kritisiert Kosten für Schulanbau

Der geplante Anbau im Norden der Schlossbergschule in Landsberg steht in der Kritik.

Plus Umbau und Erweiterung der Schlossbergschule in Landsberg könnten 34 Millionen Euro kosten. "Ist das seriös finanzierbar?", fragen die Gegner des Schulanbaus im Norden.

Von Thomas Wunder

Am 4. Dezember entscheiden die Landsbergerinnen und Landsberger bei einem Bürgerentscheid darüber, ob die bestehende Schule am Schlossberg um einen Anbau im Norden erweitert wird oder nicht. Eine Bürgerinitiative spricht sich gegen den Standort im Norden aus. Sie befürchtet einen massiven Eingriff ins Stadtbild und eine Zerstörung von Bodendenkmälern und damit des historisch-kulturellen Erbes am Schlossberg. In einem Flyer greift die Bürgerinitiative nun aber auch die Baukosten in Höhe von 34 Millionen Euro für Umbau und Erweiterung auf. In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurde dies vom Dritten Bürgermeister Felix Bredschneijder heftig kritisiert.

