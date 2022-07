Landsberg

12.07.2022

Schlossberg in Landsberg: Deutliche Kritik an der Stadt

Plus Das Gebäude der Schlossbergschule in Landsberg soll einen Anbau im Norden erhalten. Der Historische Verein will genau das mit einem Bürgerbegehren verhindern. Wie die Oberbürgermeisterin auf diesen Schritt reagiert.

Von Thomas Wunder

Gibt es in Landsberg ein neues Bürgerbegehren? Geht es nach den Vertreterinnen und Vertretern des Historischen Vereins, dann sollen die Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen, ob der geplante Anbau im Norden der Schlossbergschule wirklich realisiert werden soll. Unter dem Motto „Rettet den Landsberger Schloßberg“ stemmt sich der Verein gegen das Vorhaben und hat einen Informationsabend organisiert – ohne Wissen von Stadt und Oberbürgermeisterin. Wie reagiert Doris Baumgartl (UBV) darauf?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

