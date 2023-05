Landsberg

Schlossberg in Landsberg: Weniger Eingriffe in Bodendenkmäler

Der Landsberger Stadtrat beschäftigt sich wieder mit dem Anbau an die Schlossbergschule.

Plus Im Norden der Schlossbergschule ist ein Anbau vorgesehen. Dessen Gründung ist jetzt Thema in der Stadtratssitzung.

Von Thomas Wunder

Der Landsberger Stadtrat wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 24. Mai, erneut mit der Sanierung und dem Anbau an die Schlossbergschule beschäftigen. Dabei geht es um den Termin für den Abriss des Flachdachanbaus und um die Gründung des geplanten Anbaus im Norden des bestehenden Gebäudes. Denn offenbar gibt es nun eine Alternative, die weniger Kosten verursacht und die im Untergrund liegenden Bodendenkmäler der alten Burg besser schützt.

Mitte September 2021 hatte der Stadtrat beschlossen, die Planungsleistungen für die Erweiterung und Neustrukturierung der Schlossbergschule (Gebäudeplanung, Freianlagen und Fachplaner) zu vergeben. Zwischenzeitlich ist die Planung weiter konkretisiert und ein Gesamtablauf ebenso wie eine Kostenschätzung liegen vor, heißt es in der Sitzungsvorlage für die Stadtratssitzung. Im Rahmen der weiteren Entwurfsplanung sei nochmals das Thema "Gründung des nördlichen Anbaus" untersucht und mit einem spezialisierten Büro abgesprochen worden. Stadtverwaltung, das beauftragte Büro Blasy+Mader und das Landesamt für Denkmalpflege hätten sich abgestimmt und bringen die Möglichkeit einer schwimmenden Gründung des Neubaus ins Spiel.

