Schlossberg: Offener Brief der Oberbürgermeisterin zu LT-Kommentar

In einem Kommentar kritisiert LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger das Vorgehen in Sachen Schlossberg in Landsberg. Die Oberbürgermeisterin antwortet in einem offenen Brief.

Ein zu erwartender Bürgerentscheid und heiße Diskussionen: Der geplante Anbau im Norden der Schlossbergschule beschäftigt viele Landsbergerinnen und Landsberger. Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) nimmt jetzt in einem offenen Brief Stellung zum Kommentar „Was ist demokratisch?“ von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger. Zudem fordert ein Landsberger Bürger in einem Schreiben an das Landratsamt die Aufhebung der Stadtratsbeschlüsse zur Vergabe der Planungsleistungen.

"Die Berichterstattung und Kommentierung zum Schlossberg vom 12. August 2022 im LT habe ich zur Kenntnis genommen", schreibt Doris Baumgartl in ihrem offenen Brief. Die im Kommentar aufgeworfene Frage „Was ist demokratisch?“ sei vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die dazu gefassten Stadtratsbeschlüsse vor gut einem Jahr mehrheitlich ergangen sind, beantwortet. Der Eindruck, dass man die Bedenken der Denkmalpflege nicht gehört habe, sei falsch. "Die öffentliche Informationsveranstaltung im Februar befasste sich ausführlich mit dem Thema und auch in der anschließenden öffentlichen Stadtratssitzung wurde nochmals intensiv dazu diskutiert", schreibt die Oberbürgermeisterin.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl nimmt in einem offenen Brief Stellung. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Darüber hinaus habe die Stadt zweimal eine Ausstellung zum Schlossberg präsentiert. "Aktuell kann man diese Ausstellung erneut am Klostereck besuchen. Dort können sich alle BürgerInnen in den nächsten vier Wochen persönlich informieren", heißt es in dem offenen Brief. Am Samstagvormittag (13. August) werde sie dort für Fragen zu Verfügung stehen, so Baumgartl - an den nächsten Samstagen Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder (SPD) sowie die Rektorin der Schule, Heike Heck. Interessenten, denen ein persönlicher Besuch der Ausstellung nicht möglich ist, könnten sich zudem ausführlich auf der Homepage der Stadt informieren.

Zur Entscheidungsfindung zum Schlossberg schreibt die Oberbürgermeisterin: "Gewählte Vertreter treffen nach Abwägung aller Aspekte Entscheidungen. Diese sind oft einstimmig, müssen es aber nicht sein. So funktioniert Demokratie." Es stehe jedem Bürger und jeder Bürgerin frei mit einer Bürgerinitiative beziehungsweise einem Bürgerentscheid Entscheidungen des Stadtrats zu hinterfragen. "Das respektieren alle gewählten Vertreter", so Baumgartl. Nach einer Entscheidung müsse zwingend zeitnah die Umsetzung folgen, das heiße beim Schlossberg, die Planungen für den Neubau und die Sanierung der Schule. "Nur so kann die Stadt ihre Aufgabe, nämlich ausreichend Plätze für unsere Schülerinnen und Schüler zur Verfügung zu stellen, erfüllen", schreibt Baumgartl.

Mit einem Anbau im Norden könnte im Süden der Landsberger Schlossbergschule ein Park entstehen. Foto: Gaudecker Architektur München

Ein Bürgerentscheid über ein Jahr nach der Entscheidung des Stadtrats inmitten der Umsetzungsphase bedeute erhebliche Verzögerungen, Kostenmehrungen und Schadenersatzansprüche. "Unabhängig davon steht für mich das Wohl unserer Kinder, für das sich auch der Stadtrat mehrheitlich entschieden hat, an erster Stelle."

Wie berichtet, sammelt eine vom Historischen Verein initiierte Bürgerinitiative aktuell Stimmen für ein Bürgerbegehren. Ziel ist ein Bürgerentscheid, bei dem die Landsbergerinnen und Landsberger gefragt werden sollen, ob die Fläche im Norden der Schlossbergschule von einer Bebauung freigehalten werden soll. Kritiker des Anbaus im Norden befürchten eine Verschandelung der Stadtsilhouette und die Zerstörung von bedeutenden Bodendenkmälern.

Der Landsberger Dr. Rainer Gottwald hat sich in einem Schreiben an die Kommunalaufsicht des Landratsamts gewandt und fordert darin die Aufhebung der Stadtratsbeschlüsse vom 15. September 2021. In der Sitzung waren die Planungsleistungen für das Gebäude, die Freiflächen sowie für einzelne Gewerke vergeben worden. In der Diskussion um die Schlossbergschule werde übersehen, dass man es hier mit einem Ensemble zu tun hat, schreibt Gottwald an unsere Redaktion. "Veränderungen müssen sich harmonisch anpassen und nicht nach Gutdünken geschehen." Ein anderer Punkt sei die Qualität des Preisgerichts. Seine Überprüfung der Aktivitäten der Professoren sei mehr als unbefriedigend verlaufen.

Wie berichtet, hat Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl Ende Juni einen Planungsstopp für den Anbau im Norden der Schlossbergschule verhängt. Mit der Gründung der Bürgerinitiative habe sie die beauftragten Architekten und Fachplaner informiert, die Planungen ab sofort ruhen zu lassen. Ende September soll im Stadtrat über das weitere Vorgehen beraten werden. „Die Vorplanung ist fertig. Wir wollten den Stadtrat im September darüber informieren“, sagte Baumgartl auf Nachfrage unserer Redaktion. Die von ihr Ende Juli genannten Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro würden sich auf alle neun Leistungsphasen und die Architekten und einzelnen Fachplaner verteilen. Nach Informationen unserer Redaktion sind davon bislang rund 300.000 Euro bezahlt worden.