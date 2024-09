Schlossberggarage in Landsberg wird einen Abend lang gesperrt

Am Montag, 23. September, werden die Stadtwerke Landsberg gemeinsam mit der Stadt Landsberg eine umfangreiche Überprüfung der Zivilschutzanlage in der Schlossberggarage vornehmen. Diese Maßnahme dient der Sicherstellung der vollen Einsatzbereitschaft der Anlage im Notfall, teilt das Kommunalunternehmen mit.

Im Zuge der technischen Überprüfung wird die Einfahrt zur Schlossberggarage von 17 bis etwa 23 Uhr und die Ausfahrt von 17.30 bis etwa 23.30 Uhr gesperrt sein, heißt es in einer Pressemeldung. Während dieser Zeit ist weder das Einfahren noch das Verlassen der Schlossberggarage möglich. Da es sich um aufwendige Prüfungen handle, können die angegebenen Zeitfenster nur als Richtwerte dienen. Eine exakte Wiederöffnung kann laut Stadtwerken nicht garantiert werden. Die geparkten Autos können in der Zeit der Sperrung in der Parkgarage stehen bleiben.

Icon Galerie 75 Bilder Erfüllen diese Schutzräume noch ihren Zweck und funktioniert die Technik? So sieht es in der Zivilschutzanlage in der Landsberger Schlossberggarage aus.

Bereits im Laufe des Tages kann es laut Presseerklärung zu kleineren Einschränkungen kommen, insbesondere bei den Ausgängen der Parkgarage. Die Hauptbelastung werde jedoch während der Sperrzeiten am Abend erwartet. (AZ)