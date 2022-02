Landsberg

Schlossbergschule in Landsberg: Ein Projekt, das polarisiert

Plus Das Denkmalamt hat wegen des geplanten Anbaus erhebliche Bedenken. Für den CSU-Ortsvorsitzenden ist das Vorhaben „nicht zu Ende gedacht“. Nun äußert sich Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV).

Von Dominik Stenzel

Für die Stadt Landsberg ist es ein Großprojekt – und zwar ein umstrittenes: Der geplante Anbau an die Schlossbergschule. Gegenüber unserer Redaktion erneuert das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD) seine Kritik mit deutlichen Worten. Eine Bebauung an der Nordseite des Bestandsgebäudes würde demnach das dortige Bodendenkmal in hohem Maße betreffen und hätte „extreme zeitliche sowie finanzielle Folgen“. Für den CSU-Ortsvorsitzenden Berthold Lesch ist das Vorhaben schlicht „nicht zu Ende gedacht“. Nun äußert sich auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV). Warum sie die kontroversen Diskussionen positiv sieht.

