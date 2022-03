Schlossbergschule sorgt für hitzige Diskussion im Stadtrat

Plus Ein langer Abend und unterschiedliche Meinungen prägen die Stadtratssitzung am Mittwoch. Grund ist die weitere Entwurfsentwicklung der Schlossbergschule. Warum die CSU nun doch gegen den Entwurf stimmt.

Die Liste der Tagesordnungspunkte ist an diesem Mittwochabend im Landsberger Stadtrat lang, dennoch ist die Diskussionsbereitschaft unter den Teilnehmenden hoch. Architektin Viktoria von Gaudecker und Kollege Axel Hofstadt informierten über den aktuellen Stand ihrer Arbeit. Obwohl sie den Realisierungswettbewerb schon lange gewonnen haben, zweifelten CSU-Mitglieder und die Kreisheimatpflege erneut am Siegerentwurf.