Schlossbergschule: Verwaltung möchte in Planungen für eine Kleinsporthalle einsteigen

Das Schulgebäude am Landsberger Schlossberg soll umfassend saniert und erweitert werden. In einer Sitzung des Stadtrats am heutigen Mittwochabend rückt das umstrittene und nach aktuellem Stand bis zu 34 Millionen Euro teure Großprojekt erneut auf die Tagesordnung. Denn die Regierung von Oberbayern hatte signalisiert, dass der im Neubau vorgesehene Gymnastikraum für den Schulsport nicht ausreicht. Wie aus der inzwischen veröffentlichten Beschlussvorlage hervorgeht, möchte die Verwaltung nun tatsächlich die Planungen für den Bau einer Turnhalle am Standort forcieren.

Demnach habe die Regierung von Oberbayern in einem Schreiben Anfang Juli mitgeteilt, dass die schulaufsichtliche Genehmigung mit der Maßgabe einer Schülerbeförderung zum Sportunterricht erteilt werden könnte. Konkret heißt das, dass Shuttlebusse eingesetzt werden müssten, wenn Turnhallen an anderen Standorten genutzt würden. Vor zweieinhalb Wochen teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mit, dass als Ausweichsportstätten die Isidor-Hipper-Turnhalle, die Lechturnhalle und das Sportzentrum geplant sind.

Der öffentliche Schlosspark soll nicht aufgegeben werden

Laut Beschlussvorlage hat die Regierung aber auch angeregt, nochmals den Bau einer Kleinsporthalle am Schlossberg zu überprüfen. Ein solcher Neubau ist in den Kostenrichtwerten mit rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt – diese Summe könnte also theoretisch gefördert werden. Eine genaue Kostenschätzung für die mögliche Errichtung eines solchen Gebäudes gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.

Aus Sicht der Verwaltung sollte der Bau einer Kleinsporthalle „vertieft geprüft“ werden. Als Standort ist der südliche Bereich des Areals vorgesehen, wo sich zuvor der inzwischen abgerissene Anbau der Schlossbergschule befand. Aufgrund der zwischenzeitlichen Erkenntnisse aus den archäologischen Sondierungen erscheint nach Angaben der Verwaltung der Bau einer Kleinsporthalle dort möglich, ohne das Planungsziel „Schlosspark für die Öffentlichkeit“ im Süden aufzugeben.

Das Landesamt für Denkmalpflege gibt grünes Licht

In der Beschlussvorlage findet sich auch eine Stellungnahme des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege (BLfD), in der es wörtlich heißt: „Im Bereich des abgebrochenen Anbaus kann südlich des Bestandsgebäudes ein neuer Anbau (Turnhalle) errichtet werden, ohne dass weitere archäologische Arbeiten in größerem Umfang notwendig werden. Aus archäologischer Sicht ist diese Fläche uneingeschränkt nutzbar.“ Außerhalb der Grundfläche des ehemaligen Anbaus wären weitere archäologische Ausgrabungen erforderlich.

Der Stadtrat wird am heutigen Abend darüber entscheiden, ob die Verwaltung beauftragt wird, in die Planung einzusteigen. Eine Kleinsporthalle wäre rund 216 Quadratmeter groß. Der 200 Quadratmeter große Gymnastiksaal im Neubau könnte dann entfallen. Dadurch würde der umstrittene Anbau an die Schlossbergschule niedriger ausfallen.

Ein ausführlicher Bericht zu den Reaktionen im Stadtrat folgt.