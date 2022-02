Schmierer verunglimpfen Landsberger Landrat Eichinger

Unbekannte beleidigen Landrat Thomas Eichinger (CSU) mit Graffiti. Die Schriftzüge prangen am neuen Taubenhaus in Landsberg. Die Polizei ermittelt.

Am Taubenhaus in der von-Kühlmann-Straße in Landsberg ist am Mittwoch ein beleidigender Schriftzug entdeckt worden. Darin wird der Landsberger Landrat Thomas Eichinger ( CSU) beleidigt.

Die Tatzeit ist nicht näher eingrenzbar. Die Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch zuschlugen und da den Schriftzug anbrachten. Jetzt wird um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08191/932-0 gebeten. (lt)