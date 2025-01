Schmuckdiebstahl in Landsberg: Polizei sucht Mann mit lockigen Haaren und Vollbart

Am Mittwoch, 16. Januar, wurde eine Halskette aus einem Schmuckgeschäft im Vorderen Anger in Landsberg entwendet. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann auf, der sich gegen 10 und 12 Uhr im Laden aufhielt, teilt die PI Landsberg mit. Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 40 bis 45 Jahre alt, dunkle, lockige, halblange Haare, Vollbart. Er trug sportliche Freizeitkleidung. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise zu dieser Person unter Telefonnummer 08191 9320. (AZ)

