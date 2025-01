Schneeglätte: Autofahrer kommt bei Landsberg von der Straße ab

Der vom Wetterdienst für Sonntag angekündigte Eisregen hat im Landkreis Landsberg offenbar zu keinen größeren Problemen auf den Straßen geführt. Die Polizei meldete nur einen Unfall, der sich im Zusammenhang mit dem Wetter ereignet hat. Am Sonntag gegen 5.45 Uhr kam bei Landsberg ein 31-jähriger Landsberger mit seinem Pkw von der schneeglatten Fahrbahn der Staatsstraße 2057 (Landsberg-Weilheim) ab. Sein Auto kam in einem angrenzenden Feld auf der linken Fahrzeugseite zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. (AZ)

