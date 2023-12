Schöffen bringen bei Gericht ihre Lebenserfahrung ein

Am Amtsgericht in Landsberg werden Frauen und Männer als Schöffen eingeführt. Angelika Dornheim spricht über ihre Motivation.

Am 1. Januar 2024 beginnt für die neu gewählten Schöffen und Schöffinnen am Amtsgericht Landsberg ihre neue fünfjährige Amtszeit. Bei der Einführungsveranstaltung bereitete sie der Direktor des Amtsgerichts, Alexander Kessler, auf ihre Aufgaben vor. Unsere Redaktion hat mit Angelika Dornheim aus Hagenheim gesprochen, warum sie sich für dieses Amt beworben hat.

Seit 1. Dezember ist Alexander Kessler Direktor am Amtsgericht Landsberg und Vorsitzender des Erwachsenengerichts. So fiel ihm auch die Aufgabe zu, die neu gewählten Schöffinnen und Schöffen in ihr Amt einzuführen – und zerstreute damit auch die Befürchtungen etwas, die die eine oder der andere hatte. Denn: Schöffen benötigen kein juristisches Fachwissen. Auch vorher entsprechende Bücher zu lesen oder Gerichtsshows im Fernsehen anzuschauen, sei weder nötig noch hilfreich, scherzte Kessler. „Sie bringen Ihre Lebenserfahrung mit ein, Ihren gesunden Menschenverstand, Empathie und Gerechtigkeitssinn.“

Alexander Kessler ist der neue Direktor des Amtsgerichts Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Genau dieses ihr eigene ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden hat Angelika Dornheim (58) aus Hagenheim dazu bewogen, sich als Schöffin zu bewerben, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Und zwar schon zum zweiten Mal. In ihrer ersten fünfjährigen Amtsperiode war sie am Augsburger Landgericht tätig. Nun wurde sie dem Amtsgericht Landsberg zugeteilt. „Eigentlich wollte ich mich schon viel früher als Schöffin bewerben, aber lange Zeit habe ich mich nicht getraut. Ich dachte, ich hätte von Recht nicht genügend Ahnung und müsste vielleicht zu Hause Akten wälzen“, sagt Dornheim und dass sie die „Juristerei“ schon immer interessiert habe. Dennoch schlug sie beruflich nicht diesen Weg ein. Sie absolvierte eine Banklehre, studierte später Betriebswirtschaft und managt seit 16 Jahren die Zahnarztpraxis ihres Mannes. Zu den Gerichtsterminen muss dieser sie freistellen, denn, so formulierte es Richter Kessler: „Das Schöffenamt geht den beruflichen Verpflichtungen vor.“

„Ich konnte viele Facetten des Lebens hautnah miterleben“

„Ich habe mich für weitere fünf Jahre beworben, weil mir das Schöffenamt Spaß gemacht hat. Ich konnte viele Facetten des Lebens hautnah miterleben“, sagt Dornheim über ihre Motivation, und setzt hinzu: „Ich sitze auf der richtigen Seite: in der Mitte und nicht links und rechts.“ Tatsächlich sind Schöffen gleichberechtigt mit dem Richter und fällen mit diesem zusammen das Urteil. Sinn dahinter sei, die Bürgernähe in der Rechtssprechung zu fördern, so Richter Kessler. „Wir agieren zusammen, und das hat bislang gut funktioniert.“

Angelika Dornheim aus Hagenheim war bereits fünf Jahre als Schöffin am Amtsgericht in Augsburg tätig. Foto: Christian Rudnik

Für essenziell bei den Laienrichtern hält Kessler soziale Kompetenz, Menschenkenntnis, Verantwortungsbewusstsein, Urteilsvermögen und geistige Beweglichkeit. Denn: „Es kann in einem Gerichtsprozess immer Überraschungen geben. Es wird nie langweilig“, so Kessler. Politische Einflussnahme und private Überzeugungen müssten außen vor bleiben. Außerdem seien Schöffen zur Verschwiegenheit verpflichtet: „Was im Beratungszimmer zur Urteilsberatung besprochen wird, bleibt auch dort“, so Kessler. Zudem müssten sich Schöffen ihrer großen Verantwortung bewusst sein. „Ihre Entscheidungen können gravierende Auswirkungen auf das Leben der Angeklagten haben.“

All diese Themen kennt Angelika Dornheim aus den vielen Prozessen, in denen sie an der Rechtssprechung beteiligt war. Diese gingen von Diebstahl über häusliche Gewalt, den Besitz kinderpornografischer Schriften bis zu versuchtem Mord bei einer Messerattacke, die sich am Geltendorfer Bahnhof ereignet hat. In den meisten Fällen stimmte die Urteilsfindung der Schöffen mit der des Richters überein. Sie erinnert sich aber auch an einen Fall von Handydiebstahl, bei dem die Schöffen anderer Meinung waren und sich zugunsten des Angeklagten durchsetzten.

Eine Viertelstunde vor der Verhandlung gibt es eine mündliche Information

„Wir bekommen keine Akteneinsicht im Vorfeld, sondern treffen uns 15 Minuten vor der Verhandlung im Richterzimmer und werden mündlich über den Fall informiert. Schöffen machen sich nur aus dem in der Verhandlung Besprochenen ein Bild“, erzählt sie über ihre Zeit am Landgericht Augsburg. Milder in ihren Urteilen ist Dornheim über die Jahre nicht geworden. Ihr Maßstab ist und bleibt die Gerechtigkeit. „Jeder Mensch kommt mit Stärken und Schwächen auf die Welt“, sagt sie. Sprich: Es liegt an jedem, an sich zu arbeiten und seine Schwächen zu besiegen.

Die ersten Verhandlungen stehen am Amtsgericht Landsberg am 3. Januar 2024 an und ab diesem Zeitpunkt jeden zweiten Mittwoch. Bei den Jugendverhandlungen, hier sind dann die Jugendschöffen im Einsatz, ist der Startpunkt der 10. Januar. Dann beginnt für die neu gewählten Schöffen ihre fünfjährige Amtszeit. Sechs Hauptschöffen und sechs Jugend-Hauptschöffen werden dann, immer paarweise, im Einsatz sein. Fallen sie einmal aus, beispielsweise aufgrund von Krankheit oder Urlaub, werden sie von Ersatzschöffen vertreten. Bei den Ämtern wurde auf eine paritätische Besetzung geachtet. Gewählt werden die Schöffen von einem Wahlausschuss, der aus dem Vorsitzenden Richter, dem Landrat und gewählten Vertrauenspersonen aus dem Kreistag besteht. An Bewerbern mangele es zum Glück nicht, meinte Richter Kessler, verwies jedoch darauf, dass im Falle von zu wenig Bewerbungen Bürger für das Schöffenamt auch verpflichtet werden könnten.