Schon sein Bruder war der Herzog Ernst

Plus Maximilian Neuner ist heuer der Herzog Ernst beim Landsberger Ruethenfest. Er ist bereits zum dritten Mal beim Kinderfest dabei.

Alle vier Jahre macht das Ruethenfest die Stadtgeschichte von Landsberg wieder lebendig – so auch heuer. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Das Landsberger Tagblatt hat einige Gruppen und Darsteller bei ihren Proben und Vorbereitungen besucht und wird sie in einer Serie vorstellen. Heute den Herzog Ernst, Maximilian Neuner.

Nun, da die Prüfungen zum Realschulabschluss geschafft ist, kann sich der 16-jährige Maximilian Neuner zusammen mit seiner Ruethenfest begeisterten Familie entspannt auf seinen Einsatz als Herzog Ernst vorbereiten. Für Vater Mathias, der in Landsberg geboren und aufgewachsen ist und acht Jahre Oberbürgermeister war, war die mehrmalige Teilnahme am Ruethenfest als Kind obligatorisch. Genau wie für Maximilians ältere Geschwister Annalena und Mathias, der beim Ruthenfest 2015 den Part des Herzog Ernst übernommen hatte.