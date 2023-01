Kündigt die VR-Bank ein Mietverhältnis wegen Medienberichten?

Plus Die VR-Bank Landsberg-Ammersee kündigt dem Betreiber eines Vergleichsportals den Mietvertrag. Er vermutet einen Zusammenhang zur Berichterstattung über Dispozinsen.

Horst Biallo betreibt ein Vergleichsportal für Finanzen. Die Firma mit 22 Festangestellten und 20 Freiberuflern sitzt in Schondorf. Doch nun muss sich das Unternehmen neue Räumlichkeiten suchen, weil der Vermieter, die VR-Bank Landsberg-Ammersee, den Vertrag kürzlich gekündigt hat. Biallo vermutet einen Zusammenhang zu einer bundesweit beachteten Erhebung über Dispozinsen. Diese zeigte auf, dass das Geldinstitut aus dem Kreis Landsberg die höchsten Dispozinsen in Deutschland verlangt. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.