Landsberg

vor 52 Min.

Schongauer Straße in Landsberg: Baustelle läuft anders als geplant

Plus Die Schongauer Straße in Landsberg ist weiterhin voll gesperrt. Eine Tankstellenbetreiberin stellt das vor Probleme.

Von Dominik Stenzel

Der Ausbau der Schongauer Straße und die Arbeiten für die notwendige Infrastruktur des neuen Baugebiets am Wiesengrund in Landsberg haben inzwischen begonnen. Der straffe Zeitplan kann aber offenbar nicht eingehalten werden – Laura Dzalbs, Pächterin der Aral-Tankstelle, bekommt das zu spüren. Die Straße sei bereits die vierte Woche am Stück voll gesperrt, sagt sie, in ihre Tankstelle kämen deutlich weniger Kunden als üblich. Die Stadtwerke Landsberg nennen einen Grund für die aktuellen Verzögerungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen