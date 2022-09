Schränkt der Kreuzmarkt in Landsberg die Gastronomen ein?

Landsberg steht im Zeichen der Händler und Krämer - der Kreuzmarkt findet statt. Die SPD hat ein Anliegen an die Oberbürgermeisterin.

Zum Auftakt des Kreuzmarkts war in der Landsberger Altstadt am Freitag einiges los. Noch bis Sonntag sind die Händler und Krämer mit ihren Ständen auf dem Hauptplatz, der Ludwigstraße, auf dem Georg-Hellmair-Platz und dem Peter-Dörfler-Weg zu finden. Für Dieter Völkel, Fraktionsvorsitzender der SPD im Landsberger Stadtrat, ist der Markt „eine erfreuliche Sache“. In einem Schreiben an Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) kritisiert er allerdings, dass die Gastronomie zum Teil beeinträchtigt werde.

Betroffen sind laut Dieter Völkel die Gastrobetriebe am Hauptplatz, insbesondere die Eisdiele Mr. Gelato und der Gasthof Mohren. Tatsächlich haben diese wegen der Stände an diesem Wochenende deutlich weniger Platz für die Außenbewirtung zur Verfügung. „Ich denke, dass im Vorfeld von derartigen Veranstaltungen auf alle Fälle Gespräche stattfinden müssten, die das Ziel haben, die Gastronomie nicht einzuschränken, sondern in vollem Umfang teilnehmen zu lassen“, schreibt Dieter Völkel. Die Betriebe seien schließlich auch eine Bereicherung bei solchen Märkten.

Im Gasthof Mohren stehen weniger Tische im Außenbereich als üblich. Foto: Thorsten Jordan

Gastronomen sind in einer schwierigen Lage

Die Umsatzeinbußen, die gerade jetzt erfolgten, seien kaum wettzumachen, auch wenn einige Tische bewirtet werden könnten, so Völkel. „Auf die schwierige Lage der Gastronomie ist im Stadtrat erst vor Kurzem hingewiesen worden. Da sollten dann auch Taten folgen.“

Er gehe davon aus, dass Oberbürgermeisterin Baumgartl für sein Anliegen ein offenes Ohr habe.

