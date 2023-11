Schüler des IKG Landsberg setzen sich gegen Diskriminierung ein

Plus Das Gymnasium ist jetzt Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Bei einem Festakt gibt es eine Urkunde und lobende Worte.

Das Landsberger Ignaz-Köglier-Gymnasium ist jetzt Teil des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Damit ist das IKG nach der Schule am Luisenhof die zweite Schule im Landkreis, der diese Plakette verliehen wurde. Initiiert und vorbereitet wurde die Aufnahme von den Schülerinnen und Schülern des von Elisabeth Grasnick geleiteten P-Seminars gleichen Namens. Die Übergabe von Ernennungsurkunde und Hinweisschild fand im Rahmen eines kleinen Festakts statt, der zugleich Startschuss für den diesjährigen Weihnachtsbasar der Schule war.

Sie freue sich, betonte Schulleiterin Julia Garbe nach einem Eröffnungslied des Unterstufenchors (Leitung Tobias Eglhofer), dass die Schulgemeinschaft bestärkt sei in dem Vorhaben, sich gegen jede Form von Rassismus und Diskriminierung einzusetzen. Die Plakette sei allerdings keine Art von Auszeichnung, mahnte Garbe. Sie sei vielmehr der Auftrag zur Selbstverpflichtung, auch in Zukunft Toleranz zu üben und Courage zu zeigen, wo es notwendig ist.