Schüler informieren sich über Unternehmen und Hochschulen

Unlängst fand an den Beruflichen Schulen Landsberg ein Berufsinformationstag (BIT) statt, der Schülerinnen und Schülern der 11. Klassen sowie der Vorklassen die Möglichkeit bot, sich umfassend über ihre berufliche Zukunft zu informieren. Rund 40 regionale Ausbildungsbetriebe, Hochschulen und Akademien waren laut einer Pressemitteilung dabei. Die Vielfalt an teilnehmenden Institutionen ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, einen Überblick über die verschiedenen Berufsbilder und Bildungswege zu erhalten.

Die Veranstaltung begann mit Vorträgen von Vertretern unterschiedlicher Berufsfelder. Diese gaben den Jugendlichen Einblicke in die Anforderungen und Möglichkeiten der jeweiligen Berufe. Anschließend konnten die Schülerinnen und Schüler in persönlichen Gesprächen Informationen zu Ausbildungsdauer, Karrierechancen, Notendurchschnitten, Gehältern und Bewerbungszeitpunkten erhalten.

Durch die enge Kooperation soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden

Neben der individuellen Beratung und Information stand auch die regionale Zusammenarbeit im Mittelpunkt der Veranstaltung. Durch die enge Kooperation zwischen den Schulen, den lokalen Unternehmen und den Hochschulen wird nicht nur den Schülerinnen und Schülern eine bessere Orientierung ermöglicht, sondern auch dem Fachkräftemangel in der Region entgegengewirkt.

Am Ende waren sich laut der Pressemitteilung alle Beteiligten einig, dass der Berufsinformationstag ein Erfolg war. Die Veranstaltung habe gezeigt, dass regionale Zusammenarbeit und gezielte berufliche Orientierung Hand in Hand gehen und einen wesentlichen Beitrag zur Zukunft der jungen Menschen in Landsberg und Umgebung leisten können. (AZ)