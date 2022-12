Landsberg

vor 51 Min.

Schülertheater: "Wilhelm Tell" an der Waldorfschule in Landsberg

Plus Die Achtklässler der Waldorfschule Landsberg bringen einen modernen "Wilhelm Tell" auf die Bühne. Wie das beim Publikum ankommt.

Von Romi Löbhard

"Fünf Wochen lang haben wir geprobt“, erzählt Yanosch Ritzkowsky vor Beginn des Theaterabends im Saal der Freien Waldorfschule Landsberg. Es sei ja nicht einfach das Theaterstück "Wilhelm Tell“ von Friedrich von Schiller einstudiert worden, so der Achtklässler. Vielmehr war es Teil des Unterrichts. Das Projekt Wilhelm Tell, so ist es im Programmheft zu lesen, war in die erste Deutschepoche der achten Jahrgangsstufe integriert – Thema Goethe, Schiller und Weimarer Klassik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

