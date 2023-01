Landsberg

Schule schwänzen fürs Ehrenamt: Leiterin des Gymnasiums äußert sich

Plus Ein 19-jähriger Trainer des Ruderclubs am Lech Kaufering muss sich vor dem Amtsgericht verantworten, weil er in der Schule gefehlt hat. Die Leiterin des Gymnasiums nimmt Stellung.

Der Fall eines heute 19-jährigen Schülers des Ignaz-Kogler-Gymnasiums in Landsberg hat in den vergangenen Tagen für viele Diskussionen gesorgt. Für den 53. Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen im Rudern, der im Juli 2022 stattfand, hatte der Trainer des Ruderclubs am Lech Kaufering um Beurlaubung gebeten. Sowohl sein Heimatverein als auch der bayerische Ruderverband hatten das Befreiungsgesuch unterstützt. Das wurde allerdings von der Schule abgelehnt, der Schüler fuhr trotzdem. Demnächst muss er sich deswegen vor dem Amtsgericht Landsberg verantworten. In der Debatte über den Fall geht es auch um die Frage, ob die Bildungseinrichtung nicht auch andere Möglichkeiten der Reaktion hätte nutzen können und sollen. Dazu nimmt Julia Garbe, ständige Stellvertreterin der Schulleiterin, auf Anfrage unserer Redaktion Stellung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

