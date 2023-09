Landsberg

vor 17 Min.

Schwaighofsiedlung: Bauausschuss lehnt Mehrfamilienhaus ab

An der Ecke Hopfengartenstraße/Adam-Vogt-Straße sollte ein Wohnhaus abgerissen werden und an selber Stelle ein Mehrfamilienhaus entstehen. Nach einer Ortsbegehung sprach sich der Bauausschuss gegen das Vorhaben aus.

Plus Nachverdichtung, ja. Aber bei dem Vorhaben in der Schwaighofsiedlung vermissen die Landsberger Stadträte das Augenmaß. Jetzt soll es einen Bebauungsplan geben.

Von Dominik Stenzel

Unter Anwohnerinnen und Anwohnern regte sich in den vergangenen Tagen massiver Widerstand gegen ein geplantes Mehrfamilienhaus mit 16 Wohneinheiten in der Landsberger Schwaighofsiedlung. In nur zwei Tagen wurden 167 Unterschriften gesammelt. Die Stadtverwaltung setzte daher vor einer Sitzung des Bauausschusses kurzfristig einen Ortstermin an – und der hinterließ bei den Rätinnen und Räten Eindruck. Sie lehnten das Bauvorhaben einstimmig ab, stattdessen soll es einen Bebauungsplan für das Geviert zwischen Weiherstraße und Adam-Vogt-Straße geben. Das Ziel: eine Nachverdichtung mit Augenmaß.

Nach Ansicht der Verwaltung hält sich das Vorhaben an den gültigen Baulinienplan und fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in die Umgebung ein. Im Bereich der Schwaighofsiedlung sollte das im Rahmen des Paragrafen 34 des Baugesetzbuches zur Anwendung kommende Einfügungsgebot gelten und je nach Fall entschieden werden. Beim Ortstermin stand nicht nur das rund 950 Quadratmeter großen Grundstück an der Ecke Hopfengartenstraße/Adam-Vogt-Straße im Fokus, auf dem das bestehende Gebäude abgerissen werden und der Neubau entstehen soll, sondern das gesamte Geviert. Dort gibt es auch Gewerbebetriebe und die Verwaltung sieht an einigen Stellen in Zukunft Möglichkeiten zur Nachverdichtung.

