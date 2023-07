Schwerer Unfall: A96 bei Landsberg für drei Stunden gesperrt

Auf der A96 im Westen Landsberg ereignet sich ein schwerer Unfall. Die Vollsperre sorgt für Verkehrsbehinderungen. Inzwischen fließt der Verkehr wieder.

Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit einer verletzten Person kam es auf der A96 für rund drei Stunden in Fahrtrichtung München auf Höhe der Anschlussstelle Landsberg West zu Verkehrsbehinderungen. Das teilt die Verkehrspolizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei sagt, war ein Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Aufgrund der schwere des Unfalls musste die Autobahn im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde zwischen 10 und 13 Uhr an der Anschlussstelle Landsberg West ausgeleitet. Das Auffahren auf die Autobahn in Fahrtrichtung München war an der Anschlussstelle jedoch möglich, teilt die Polizei mit. Gegen 13 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben, seither läuft der Verkehr wieder, der sich teils über mehrere Kilometer zurück staute. (AZ)

