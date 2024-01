Schwerer Unfall auf der B17 bei Landsberg: Drei Personen werden verletzt

Auf der B17 bei Friedheim hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Drei Personen werden verletzt – darunter ein siebenjähriger Bub.

Auf der B17 südlich von Landsberg hat sich am Freitag gegen 7.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Beim Einfahren in die Bundesstraße bei Landsberg-Süd in Richtung Schongau kam demnach ein 56-Jähriger aus dem Landkreis Landsberg mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Pkw einer 40-jährigen Landsbergerin frontal zusammen.

Unfall bei Landsberg: B17 ist eine Stunde gesperrt

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen der Landsbergerin von der Fahrbahn geschleudert. Die Feuerwehr Landsberg und der Rettungsdienst eilten laut Polizei zur Unfallstelle. Dort fanden sie die Wracks der beiden Pkw und drei verletzte Personen vor, darunter auch der siebenjährige Sohn der Landsbergerin. Alle Fahrzeuginsassen wurden ins Krankenhaus verbracht.

Die Straße war rund eine Stunde ganz und noch eine weitere Stunde wegen Unfallaufnahme und Bergungs- sowie Reinigungsarbeiten halbseitig gesperrt. Warum der 56-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, steht derzeit noch nicht gesichert fest, so die Polizei. Die Fahrbahn könnte an manchen Stellen aufgrund der Wetterverhältnisse glatt gewesen sein. (AZ)

